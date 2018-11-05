Випуск новин за 12:00: ДТП із українським автобусом у Польщі. Напади на активістів

У випуску новин за 5 листопада станом на 12:00 – у Польщі у ДТП потрапив рейсовий автобус, який прямував з Києва до Німеччини. Постраждали семеро людей. Серед них – вагітна жінка та двоє дітей. Депутати від "Самопомочі" і "Батьківщини" вимагають у голови Верховної Ради створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування фактів нападів на активістів.

Також у випуск: Суд арештував колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, підозрюваного у державній зраді, на два місяці без права застави. На Донбасі Україна втратила минулої доби одного захисника, ще четверо – поранені. Під час втечі від львівських патрульних нетверезий водій перекинувся на авто. США ввели найжорсткіші в історії санкції щодо Ірану.