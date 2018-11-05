Випуск новин за 12:00: ДТП із українським автобусом у Польщі. Напади на активістів
У випуску новин за 5 листопада станом на 12:00 – у Польщі у ДТП потрапив рейсовий автобус, який прямував з Києва до Німеччини. Постраждали семеро людей. Серед них – вагітна жінка та двоє дітей. Депутати від "Самопомочі" і "Батьківщини" вимагають у голови Верховної Ради створити Тимчасову слідчу комісію щодо розслідування фактів нападів на активістів.
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Джерело: 24 канал
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