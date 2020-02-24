Випуск новин за 12:00: ДТП з українцем в Польщі. Заблукані туристи на Закарпатті
У випуску новин за 24 лютого станом на 12:00 – у польському місті Катовіце українець напідпитку протаранив вісім припаркованих автівок. На Закарпатті відучора шукають групу туристів, які заблукали поблизу гори Петрос.
Також у випуску:
У Києві поблизу метро "Сирець" з ранку з-під землі фонтаном била вода. Найімовірніше, прорвало одну з труб.
Вранці у Києві в районі "Експоцентру" загорівся ресторан.
Від нічного буревію найбільше постраждала Львівщина. Там без світла майже сотня населених пунктів.
Базу Нацгвардії, де проходять карантин евакуйовані з Уханю українці та іноземці, підключили до інтернету. Про це заявила Зоряна Скалецька.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі