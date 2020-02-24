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      Випуск новин за 12:00: ДТП з українцем в Польщі. Заблукані туристи на Закарпатті

      Випуск новин -

      У випуску новин за 24 лютого станом на 12:00 – у польському місті Катовіце українець напідпитку протаранив вісім припаркованих автівок. На Закарпатті відучора шукають групу туристів, які заблукали поблизу гори Петрос.

      Також у випуску:

      У Києві поблизу метро "Сирець" з ранку з-під землі фонтаном била вода. Найімовірніше, прорвало одну з труб.

      Вранці у Києві в районі "Експоцентру" загорівся ресторан.

      Від нічного буревію найбільше постраждала Львівщина. Там без світла майже сотня населених пунктів.

      Базу Нацгвардії, де проходять карантин евакуйовані з Уханю українці та іноземці, підключили до інтернету. Про це заявила Зоряна Скалецька. 

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      Теги: Новини Закарпаття Аварії та ДТП Випуск новин
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