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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 12:00: ДТП зі сином Героя Небесної Сотні. Новий керівник НАЗК

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 грудня станом на 12:00 – сьогодні водію, що на смерть збив сина Героя Небесної Сотні, обиратимуть запобіжний захід. Йому загрожує до 8 років за ґратами. Конкурсна комісія провела співбесіди із кандидатами на голову Національного агентства з питань запобігання корупції. Згідно з результатами, НАЗК очолить Новіков Олександр.

      Також у випуску:

      Чергове припинення вогню на Донбасі можуть оголосити 20 або 21 грудня. 

      Адвокат однієї з підозрюваних – дитячого хірурга та волонтерки Юлії Кузьменко спростував заяву поліції про те, що його підзахисна нібито вимкнула телефон перед тим, як підірвали автівку Шеремета. 

      Російський канал показав в ефірі коментар президента Володимира Зеленського, який раніше голосно анонсував, як повноцінне інтерв'ю. Тривало повноцінне інтерв'ю – аж одну хвилину.

      Обшуки у квартирі Мухарського: поліція заперечила зв'язок із вбивством Шеремета
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин НАЗК Небесна Сотня
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