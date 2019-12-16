Випуск новин за 12:00: ДТП зі сином Героя Небесної Сотні. Новий керівник НАЗК

У випуску новин за 16 грудня станом на 12:00 – сьогодні водію, що на смерть збив сина Героя Небесної Сотні, обиратимуть запобіжний захід. Йому загрожує до 8 років за ґратами. Конкурсна комісія провела співбесіди із кандидатами на голову Національного агентства з питань запобігання корупції. Згідно з результатами, НАЗК очолить Новіков Олександр.

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Чергове припинення вогню на Донбасі можуть оголосити 20 або 21 грудня.

Адвокат однієї з підозрюваних – дитячого хірурга та волонтерки Юлії Кузьменко спростував заяву поліції про те, що його підзахисна нібито вимкнула телефон перед тим, як підірвали автівку Шеремета.

Російський канал показав в ефірі коментар президента Володимира Зеленського, який раніше голосно анонсував, як повноцінне інтерв'ю. Тривало повноцінне інтерв'ю – аж одну хвилину.