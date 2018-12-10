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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Випуск новин за 12:00: Гонка озброєнь Москви та Вашингтону. Снігопади в США

      Випуск новин 128 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 грудня станом на 12:00 – Кремль має 60 діб, щоб повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Такий ультиматум цього тижня Москві висунув Вашингтон. Снігопади вирують на півдні США, щонайменше одна людина загинула, аеропорти скасували понад тисячу авіарейсів, без електрики залишились 380 тисяч будинків.

      Також у випуску:

      Глави МЗС країн ЄС обговорять санкції проти Росії.

      Блок Пашиняна переміг у виборах до парламенту Вірменії.

      Минулої доби бойовики обстріляли наші позиції 14 разів.

      Теги: Випуск новин Новини Росії Зброя Новини США
      Джерело: 24 канал
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