Випуск новин за 12:00: Гонка озброєнь Москви та Вашингтону. Снігопади в США
У випуску новин за 10 грудня станом на 12:00 – Кремль має 60 діб, щоб повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Такий ультиматум цього тижня Москві висунув Вашингтон. Снігопади вирують на півдні США, щонайменше одна людина загинула, аеропорти скасували понад тисячу авіарейсів, без електрики залишились 380 тисяч будинків.
Також у випуску:
Глави МЗС країн ЄС обговорять санкції проти Росії.
Блок Пашиняна переміг у виборах до парламенту Вірменії.
Минулої доби бойовики обстріляли наші позиції 14 разів.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі