13:30
7 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов і 50 відтінків сірого. Улюблена іграшка Кирила
      Вєсті Кремля
      23:04, 6 лютого
      Вєсті.UA: Кінець дружби з Коломойським. Навчання депутатів у бійках
      Вєсті.UA
      20:25, 6 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Випуск новин за 12:00: Конфлікт у Раді через матюки. Коронавірус на лайнері

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 лютого станом на 12:00 – народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко подав заяву в поліцію на депутата зі "Слуги народу" Максима Ткаченка, який напередодні обматюкав його у Верховній Раді. Кучеренко зазначив, що готовий забрати заяву, якщо його колега вибачиться з парламентської трибуни. На круїзному лайнері в Японії захворіли на коронавірус понад 60 людей.

      Також у випуску:

      В Україні тестують нові правила практичного екзамену для майбутніх водіїв. Відтепер іспит записуватимуть на спеціальний реєстратор у салоні. 

      Через стрімке поширення грипу та ГРВІ в школах Івано-Франківська навчання зупинили до 16 лютого.

      Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод планує сьогодні поїхати в окупований Донецьк. Він запевнив, що Данія засуджує незаконну анексію Криму та російську агресію на сході України.

      Рада розглядає законопроєкт про ринок землі: онлайн-трансляція
      сьогодні
      10592
      Теги: Випуск новин Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:54 Соколова, Вітовська та Бородянський відреагували на мовний скандал в 1+1
      Надія Біленко 531
      сьогодні , 12:03 Український рекорд: золотовалютні резерви досягнули вершини 2012 року
      Злой Одессит 488
      4 лютого , 15:23 Акції техкомпаній ростуть: чи варто чекати нової "економічної бульбашки"
      472
      5 лютого , 13:11 Топ-5 покер-румів на реальні гроші: де грати українцям у 2020 році
      996
      сьогодні , 11:22 Україна зіграє ще 3 товариські матчі: хто стане суперником нашої збірної
      Ігор Саджениця 392
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук