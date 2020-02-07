Випуск новин за 12:00: Конфлікт у Раді через матюки. Коронавірус на лайнері

У випуску новин за 7 лютого станом на 12:00 – народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко подав заяву в поліцію на депутата зі "Слуги народу" Максима Ткаченка, який напередодні обматюкав його у Верховній Раді. Кучеренко зазначив, що готовий забрати заяву, якщо його колега вибачиться з парламентської трибуни. На круїзному лайнері в Японії захворіли на коронавірус понад 60 людей.

Також у випуску: В Україні тестують нові правила практичного екзамену для майбутніх водіїв. Відтепер іспит записуватимуть на спеціальний реєстратор у салоні. Через стрімке поширення грипу та ГРВІ в школах Івано-Франківська навчання зупинили до 16 лютого. Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод планує сьогодні поїхати в окупований Донецьк. Він запевнив, що Данія засуджує незаконну анексію Криму та російську агресію на сході України.