Випуск новин за 12:00: Масштабна ДТП на Одещині. Туреччина готує військову операцію
У випуску новин за 13 серпня станом на 12:00 – о 4 годині ранку на трасі Київ-Одеса у Великомихайлівському районі. На Одещині вночі зіткнувся автобус і вантажівка. В результаті водій транспорту загинув, а семеро його пасажирів з травмами доправили до лікарні. Туреччина готує нову військову операцію в Сирії. Країна планує звільнитм сирійські території від тих, кого вважає терористами.
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Джерело: 24 канал
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