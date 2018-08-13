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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Масштабна ДТП на Одещині. Туреччина готує військову операцію

Випуск новин 129 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 серпня станом на 12:00 – о 4 годині ранку на трасі Київ-Одеса у Великомихайлівському районі. На Одещині вночі зіткнувся автобус і вантажівка. В результаті водій транспорту загинув, а семеро його пасажирів з травмами доправили до лікарні. Туреччина готує нову військову операцію в Сирії. Країна планує звільнитм сирійські території від тих, кого вважає терористами.

Також у випуску:

Свідки стверджують, що підозрюваний у нападі на Гандзюк в день злочину перебував на відпочинку.

Путін може зустрітися із Трампом навіть попри санкції.

У Румунії вже третій день тривають антиурядові протести. 

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 канал
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