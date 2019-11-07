Випуск новин за 12:00: "Мінування" потягу на Житомирщині. Обвал стелі в театрі Лондона

У випуску новин за 7 листопада станом на 12:00 – на Житомирщині пів тисячі пасажирів "Інтерсіті" евакуювали через повідомлення про замінування. Під час півторагодинної перевірки вибухівки не знайшли, тож рух відновили. У Лондоні просто під час спектаклю у театрі на глядачів обвалилася стеля. На щастя, ніхто не загинув. Втім, декілька людей таки зазнали ушкоджень.

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