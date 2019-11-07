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      Випуск новин за 12:00: "Мінування" потягу на Житомирщині. Обвал стелі в театрі Лондона

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 листопада станом на 12:00 – на Житомирщині пів тисячі пасажирів "Інтерсіті" евакуювали через повідомлення про замінування. Під час півторагодинної перевірки вибухівки не знайшли, тож рух відновили. У Лондоні просто під час спектаклю у театрі на глядачів обвалилася стеля. На щастя, ніхто не загинув. Втім, декілька людей таки зазнали ушкоджень.

      Також у випуску: 

      У Києві чоловіки у формі та в масках виселяють людей з гуртожитку: мовляв, ті не мають документів, які б дозволяли їм там проживати.

      Американське видання The New York Times опублікувало як ілюстрацію до статті карту України без Криму.

      Олег Ляшко влаштував штовханину з Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль".

      Медики військового шпиталю просять здати кров для п'ятьох поранених бійців: їх напередодні літаком доправили до Києва з Харкова.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини Житомира Фейкові замінування Залізниця Велика Британія
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