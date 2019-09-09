Випуск новин за 12:00: Невдоволення через обмін Цемаха. Зустріч Сенцова з рідними

У випуску новин за 9 вересня станом на 12:00 – невдоволених видачею Володимира Цемаха Росії більшає. Напередодні своє обурення висловили в міністерстві закордонних справ Австралії. Звільнений з російського полону Олег Сенцов зустрівся з рідними. Мати, син та дружина вчора ввечері приїхали до Києва з окупованого Криму.

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Кремль помилував лише ув'язнених за громадянську позицію, хто не брав участі в бойових діях, а з 24 військових моряків звинувачення так і не зняв.

Щонайменше 115 українців зокрема і кримських татар, залишаються у російському полоні та в Криму.

Колишній перекладач Гройсмана Станіслав Єжов, якого передали Росії в рамках проведеного обміну ув'язненими, обіцяв повернутися.