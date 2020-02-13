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      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
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      Випуск новин за 12:00: Обстріли на Донбасі. Нарада в ЄС через коронавірус

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 лютого станом на 12:00 – російські найманці зменшили кількість обстрілів, та не їх інтенсивність. Загалом бойовики тричі за добу порушили режим припинення вогню. У Брюсселі відбудеться термінова зустріч міністрів охорони здоров'я країн ЄС. Вони мають на меті розробити спільний план протидії поширенню коронавірусу.

      Також у випуску: 

      Внаслідок ДТП в Одесі в аварії пошкоджено п'ять автомобілів. До лікарні госпіталізували трьох учасників ДТП, серйозно травмований водій мікроавтобуса. 

      В Україні протягом тижня померло від грипу восьмеро людей. Всього ж від початку епідемічного сезону загинуло 26 українців. У більшості українських шкіл вже запроваджено карантин. 

      Володимир Зеленський вивів зі складу РНБО колишнього очільника Офісу президента та запросив туди нового – Андрія Єрмака, який у вівторок змінив на посаді Андрія Богдана. 

      У Мінську узгодили, що українські військові та російські найманці відійдуть на кілометр назад у районі селище Гнутове на Приазов'ї, де розташований один із контрольно-пропускних пунктів для цивільних. 

      Коронавірус з Китаю: останні новини
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      Теги: Випуск новин Євросоюз Війна на Донбасі
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