Випуск новин за 12:00: Обстріли на Донбасі. Нарада в ЄС через коронавірус

У випуску новин за 13 лютого станом на 12:00 – російські найманці зменшили кількість обстрілів, та не їх інтенсивність. Загалом бойовики тричі за добу порушили режим припинення вогню. У Брюсселі відбудеться термінова зустріч міністрів охорони здоров'я країн ЄС. Вони мають на меті розробити спільний план протидії поширенню коронавірусу.

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