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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 12:00: Отруєння дітей на Львівщині. Дипломатична війна Греції та Росії

Випуск новин 33 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 серпня станом на 12:00 – щонайменше 26 дітей та один дорослий отруїлися у дитячому таборі, що в селі Раковець на Львівщині. Поліція з'ясовує обставини. Росія висилає грецьких дипломатів у відповідь на аналогічний крок Греції, де російських службовців звинуватили у втручанні у внутрішні справи країни.

Також у випуску:

Проросійські бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі із забороненого озброєння.

У РНБО готуються до втручання Росії в українські вибори 2019 року.

Мільйони доларів платили Манафорту українські олігархи.

Теги: Новини Росії отруєння Діти і неповнолітні Випуск новин Греція
Джерело: 24 канал
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