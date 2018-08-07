Випуск новин за 12:00: Отруєння дітей на Львівщині. Дипломатична війна Греції та Росії
У випуску новин за 7 серпня станом на 12:00 – щонайменше 26 дітей та один дорослий отруїлися у дитячому таборі, що в селі Раковець на Львівщині. Поліція з'ясовує обставини. Росія висилає грецьких дипломатів у відповідь на аналогічний крок Греції, де російських службовців звинуватили у втручанні у внутрішні справи країни.
Також у випуску:
Проросійські бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі із забороненого озброєння.
У РНБО готуються до втручання Росії в українські вибори 2019 року.
Мільйони доларів платили Манафорту українські олігархи.
Джерело: 24 канал
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