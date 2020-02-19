Випуск новин за 12:00: Паніка через прибуття українців з Китаю. ДТП на Миколаївщині

У випуску новин за 19 лютого станом на 12:00 – на Тернопільщині люди протестують проти розміщення в місцевому санатарії евакуйованих з Китаю українців. Місцеві жителі запевнили, що заклад не пристосований для потенційно інфікованих людей. У Миколаївській області зіштовхнулися заповнений людьми автобус із вантажівкою. Постраждали 18 людей, найбільше – водій пасажирського автобуса.

Також у випуску: Засідання Радбезу ООН: США та п'ять країн Європейського союзу виступили на підтримку України. Український політв'язень, кримський журналіст Микола Семен виїхав з окупованого Криму. На Луганщині проросійські бойовики спробували штурмувати українські спостережні пости: випустили 440 мін та снарядів. На круїзному лайнері Diamond Princess завершився двотижневий карантин: перші його здорові пасажири вже зійшли на берег.