Випуск новин за 12:00: Паніка через прибуття українців з Китаю. ДТП на Миколаївщині
У випуску новин за 19 лютого станом на 12:00 – на Тернопільщині люди протестують проти розміщення в місцевому санатарії евакуйованих з Китаю українців. Місцеві жителі запевнили, що заклад не пристосований для потенційно інфікованих людей. У Миколаївській області зіштовхнулися заповнений людьми автобус із вантажівкою. Постраждали 18 людей, найбільше – водій пасажирського автобуса.
Також у випуску:
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