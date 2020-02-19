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      Випуск новин за 12:00: Паніка через прибуття українців з Китаю. ДТП на Миколаївщині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 19 лютого станом на 12:00 – на Тернопільщині люди протестують проти розміщення в місцевому санатарії евакуйованих з Китаю українців. Місцеві жителі запевнили, що заклад не пристосований для потенційно інфікованих людей. У Миколаївській області зіштовхнулися заповнений людьми автобус із вантажівкою. Постраждали 18 людей, найбільше – водій пасажирського автобуса.

      Також у випуску: 

      Засідання Радбезу ООН: США та п'ять країн Європейського союзу виступили на підтримку України.

      Український політв'язень, кримський журналіст Микола Семен виїхав з окупованого Криму.

      На Луганщині проросійські бойовики спробували штурмувати українські спостережні пости: випустили 440 мін та снарядів.

      На круїзному лайнері Diamond Princess завершився двотижневий карантин: перші його здорові пасажири вже зійшли на берег.

      Чому російські бойовики пішли у наступ: версії військового експерта
      сьогодні
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Миколаєва Тернопіль Випуск новин
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