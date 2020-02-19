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      Выпуск новостей за 12:00: Паника из-за прибытия украинцев из Китая. ДТП на Николаевщине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 12:00 – на Тернопольщине люди протестуют против размещения в санатории эвакуированных из Китая украинцев. Местные жители заверили, что заведение не приспособлено для потенциально инфицированных людей. В Николаевской области столкнулся заполненный людьми автобус с грузовиком. Пострадали 18 человек, больше всего – водитель пассажирского автобуса.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Николаева Тернополь Выпуск новостей
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