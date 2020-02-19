Выпуск новостей за 12:00: Паника из-за прибытия украинцев из Китая. ДТП на Николаевщине

В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 12:00 – на Тернопольщине люди протестуют против размещения в санатории эвакуированных из Китая украинцев. Местные жители заверили, что заведение не приспособлено для потенциально инфицированных людей. В Николаевской области столкнулся заполненный людьми автобус с грузовиком. Пострадали 18 человек, больше всего – водитель пассажирского автобуса.

Также в выпуске: Заседание Совбеза ООН: США и пять стран Европейского союза выступили в поддержку Украины. Украинский политзаключенный, крымский журналист Николай Семен уехал из оккупированного Крыма. На Луганщине пророссийские боевики попытались штурмовать украинские наблюдательные посты: выпустили 440 мин и снарядов. На круизном лайнере Diamond Princess завершился двухнедельный карантин: первые его здоровые пассажиры уже сошли на берег.