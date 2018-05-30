Випуск новин за 12:00: Переговори у Мінську. Експертиза у справі вбивства Бабченка
У випуску новин за 30 травня станом на 12:00 – переговори тристоронньої контактної групи відбудуться сьогодні у Мінську. У справі вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка проведуть низку експертиз, а на місці злочину працює майже півсотні дільничних, які шукають свідків.
Також у випуску:
Держдеп США підтримав вимогу Олега Сенцова щодо звільнення всіх українських заручників.
Подробиці вбивства Аркадія Бабченка.
Поліція оприлюднила фоторобот ймовірного вбивці Аркадія Бабченка.
Голова МЗС Павло Клімкін заявив, що політичні вбивства – одна з головних тактик Росії щодо України.
Джерело: 24 канал
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