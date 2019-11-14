14:40
14 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гірка для російських дітей з вінків та хрестів. Сталін допомагає "Роскосмосу"
      Вєсті Кремля
      21:44, 13 листопада
      Вєсті.UA: Шлях Іллі Киви до Джокера. Юлія Тимошенко показала справжнє обличчя
      Вєсті.UA
      19:33, 13 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Випуск новин за 12:00: Початок місії МВФ. Пожежа у військовій частині

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 листопада станом на 12:00 – сьогодні представники Міжнародного валютного фонду розпочинають свою роботу в Києві. Ймовірно, підпишуть нову трирічну програму співпраці. На Вінниччині горів речовий склад військової частини 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Там згоріло 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, понад 1000 шоломів та комплектів польової форми.

      Також у випуску:

      Ветеран АТО Ігор Мазур, якого затримали у Польщі декілька днів тому, на волі і повернувся до України.

      Рада сьогодні розгляде бюджет-2020.

      У Росії 19-річний студент розстріляв своїх одногрупників з мисливської зброї, а потім вчинив самогубство.

      blog_ava
      Цукровий діабет: як виявити, групи ризику та профілактика
      сьогодні
      45918
      Теги: Випуск новин МВФ Вінниця Пожежа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому ціни на ліки в Україні вищі, ніж в Європі: причини та приклади
      сьогодні , 13:41 Чому ціни на ліки в Україні вищі, ніж в Європі: причини та приклади
      Олександра Устінова 293
      Не минуло й трьох місяців, – Дубілет про те, як будуть боротися із рейдерством нерухомості
      сьогодні , 12:02 Не минуло й трьох місяців, – Дубілет про те, як будуть боротися із рейдерством нерухомості
      Дмитро Дубілет 380
      На зйомках уперше за 4 роки побачив матір, – Сеітаблаєв у щирому інтерв'ю з творцями кіно Додому
      сьогодні , 12:00 На зйомках уперше за 4 роки побачив матір, – Сеітаблаєв у щирому інтерв'ю з творцями кіно Додому
      Катерина Петренко 492
      Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку
      сьогодні , 09:15 Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку
      Марина Молька 7262
      Нормандський віз і нині там: чи зустрінуться Зеленський і Путін найближчим часом
      сьогодні , 08:40 Нормандський віз і нині там: чи зустрінуться Зеленський і Путін найближчим часом
      Наталя Ромашова 985
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук