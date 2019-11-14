Випуск новин за 12:00: Початок місії МВФ. Пожежа у військовій частині

У випуску новин за 14 листопада станом на 12:00 – сьогодні представники Міжнародного валютного фонду розпочинають свою роботу в Києві. Ймовірно, підпишуть нову трирічну програму співпраці. На Вінниччині горів речовий склад військової частини 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Там згоріло 800 бронежилетів, 1500 спальних мішків, понад 1000 шоломів та комплектів польової форми.

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