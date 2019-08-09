Випуск новин за 12:00: Порушення перемир'я на Донбасі. Супертайфун наступає на Китай

У випуску новин за 9 серпня станом на 12:00 – на передовій збільшилася кількість обстрілів – за минулу добу їх було близько 9. Бойовики здійснили напад на наші позиції в районі семи населених пунктів вздовж лінії фронту. Китай готується до супертайфуну "Лекіма". Ураган рухається в напрямку східного узбережжя країни.

Також у випуску: У ЄС розробляють єдині норми, аби усі країни об'єднання не визнавали паспорти РФ, які незаконно видали жителям окупованих територій Донбасу. На Рівненщині гроза призвела до трагедії – у селі на Костопільщині від ураження струмом померла літня жінка. Новообрані депутати вперше збираються у Верховній Раді.

Джерело: 24 канал