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      Випуск новин за 12:00: Повернення українців з Уханя. Зеленський про загострення на Донбасі

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 лютого станом на 12:00 – сьогодні додому вирушать українці, яких мають евакуювати із китайського Уханю. Залишаться тільки ті, у кого будуть симптоми коронавірусу та ГРВІ. Президент України Володимир Зеленський у соцмережах зазначив, що загострення на Донбасі це спроба зірвати мирний процес на Донбасі.

      Також у випуску:

      Україна вимагає звільнити наших рибалок, затриманих Росією в акваторії Азовського моря три дні тому.

      Суд обрав запобіжний захід запорізькому кримінальному авторитету Євгену Анісімову – 60 діб під вартою без права внесення застави.

      Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що внаслідок виборів на окупованому Донбасі люди можуть обрати ватажків бойовиків.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин
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