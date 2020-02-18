Випуск новин за 12:00: Повернення українців з Уханя. Зеленський про загострення на Донбасі
У випуску новин за 18 лютого станом на 12:00 – сьогодні додому вирушать українці, яких мають евакуювати із китайського Уханю. Залишаться тільки ті, у кого будуть симптоми коронавірусу та ГРВІ. Президент України Володимир Зеленський у соцмережах зазначив, що загострення на Донбасі це спроба зірвати мирний процес на Донбасі.
Також у випуску:
Україна вимагає звільнити наших рибалок, затриманих Росією в акваторії Азовського моря три дні тому.
Суд обрав запобіжний захід запорізькому кримінальному авторитету Євгену Анісімову – 60 діб під вартою без права внесення застави.
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що внаслідок виборів на окупованому Донбасі люди можуть обрати ватажків бойовиків.