Випуск новин за 12:00: Пожежа у військовому шпиталі. Проєкт бюджету на 2020 рік
У випуску новин за 20 вересня станом на 12:00 – у центрі міста Луцьк палав військовий шпиталь. За попередньою інформацією, полум'я спалахнуло після другої години ночі в адміністративному крилі та перекинулось на дах будівлі. Два тижні замість пів року представники нової влади готували проєкт бюджету на 2020 рік. Тож документ поки що сирий: через брак часу урядовці спирались на досвід попередників.
Також у випуску:
Сьогодні протестувальники по всьому світу звертаються до своїх урядовців з вимогою визнати зміну клімату пріоритетом у роботі парламенту.
Сьогодні Дніпровський районний суд столиці обере запобіжний захід "мінеру" мосту Метро – колишньому військовому Олексієві Бельку.
Джерело: 24 канал
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