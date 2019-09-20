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      БЮДЖЕТ 2020 КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 12:00: Пожежа у військовому шпиталі. Проєкт бюджету на 2020 рік

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 вересня станом на 12:00 – у центрі міста Луцьк палав військовий шпиталь. За попередньою інформацією, полум'я спалахнуло після другої години ночі в адміністративному крилі та перекинулось на дах будівлі. Два тижні замість пів року представники нової влади готували проєкт бюджету на 2020 рік. Тож документ поки що сирий: через брак часу урядовці спирались на досвід попередників.

      Також у випуску:

      Сьогодні протестувальники по всьому світу звертаються до своїх урядовців з вимогою визнати зміну клімату пріоритетом у роботі парламенту.

      Сьогодні Дніпровський районний суд столиці обере запобіжний захід "мінеру" мосту Метро – колишньому військовому Олексієві Бельку.

      blog_ava
      Верховна Рада розглядає Держбюджет-2020: онлайн-трансляція
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      Теги: Випуск новин Бюджет 2020
      Джерело: 24 канал
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