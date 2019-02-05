Випуск новин за 12:00: Пожежа житлового будинку у Києві. Продан без електронного браслета
У випуску новин за 5 лютого станом на 12:00 – на Київщині у селі Чубинське спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої вигоріли 12 квартир. За попередньою версією, загорілося електрощитове приміщення на першому поверсі у магазині "Фора". Солом'янський районний суд ухвалив рішення зняти електронний браслет з екс-очільника ДФС Мирослава Продана, якого підозрюють у незаконному збагаченні.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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