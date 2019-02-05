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      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Випуск новин за 12:00: Пожежа житлового будинку у Києві. Продан без електронного браслета

      81 Читать новость на русском
      Випуск новин з Тетяною Шевченко
      Випуск новин з Тетяною Шевченко / 24 канал

      У випуску новин за 5 лютого станом на 12:00 – на Київщині у селі Чубинське спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої вигоріли 12 квартир. За попередньою версією, загорілося електрощитове приміщення на першому поверсі у магазині "Фора". Солом'янський районний суд ухвалив рішення зняти електронний браслет з екс-очільника ДФС Мирослава Продана, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

      Також у випуску:

      Пожежа у житловій багатоповерхівці Парижа забрала життя восьми людей.

      Як у Китаї святкують найдовше та найважливіше свято у Східній культурі.

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      Теги: Випуск новин Мирослав Продан Пожежа Пожежа у Києві
      Джерело: 24 канал
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