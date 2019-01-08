Випуск новин за 12:00: Придушення протестів у Франції. Напад на школярів у Китаї

У випуску новин за 8 січня станом на 12:00 – прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп оголосив план придушення протестів "жовтих жилетів". Уряд країни також має намір заборонити носити маски на демонстраціях. У китайському Пекіні працівник початкової школи поранив 20 дітей. Він напав на школярів та почав їх бити. Троє діток отримали важкі поранення, наразі їх стан стабільний.

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