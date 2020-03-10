Випуск новин за 12:00: Рекордне падіння цін на нафту. Ситуація на фронті

У випуску новин за 10 березня станом на 12:00 – відбулося найбільше падіння цін на нафту за останні 10 років. Учорашній день інвестори охрестили "чорним понеділком". Вони зафіксували зниження фондового індексу великих нафтових корпорацій на приблизно 7%. На передовій не припиняються обстріли. Російські найманці, нехтуючи міжнародним гуманітарним правом, вдалися до підступних методів ведення війни.

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Італію закрили на карантин, в країні посилюють заходи боротьби із коронавірусом. Не працюватимуть навіть гірськолижні курорти, заборонені будь-які публічні зібрання.

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Сполучені Штати почали виводити війська з Афганістану. Таке рішення американське керівництво ухвалило в рамках мирової угоди з радикальним рухом "Талібан".

Ще одного українця госпіталізували з підозрою на коронавірус у Чернівцях. В ОДА повідомили, що чоловік, якого забрали в лікарню, нещодавно повернувся з іншої країни, у нього є всі симптоми ГРВІ.