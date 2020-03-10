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      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19 MH17
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      Випуск новин за 12:00: Рекордне падіння цін на нафту. Ситуація на фронті

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 березня станом на 12:00 – відбулося найбільше падіння цін на нафту за останні 10 років. Учорашній день інвестори охрестили "чорним понеділком". Вони зафіксували зниження фондового індексу великих нафтових корпорацій на приблизно 7%. На передовій не припиняються обстріли. Російські найманці, нехтуючи міжнародним гуманітарним правом, вдалися до підступних методів ведення війни.

      Також у випуску

      Італію закрили на карантин, в країні посилюють заходи боротьби із коронавірусом. Не працюватимуть навіть гірськолижні курорти, заборонені будь-які публічні зібрання. 

      В Україну не пропустили члена російської партії "Единая Россия". Ім'я та прізвище українські прикордонники не повідомляють. Відомо, що він має нагороду від російської влади "За повернення Криму". 

      Сполучені Штати почали виводити війська з Афганістану. Таке рішення американське керівництво ухвалило в рамках мирової угоди з радикальним рухом "Талібан". 

      Ще одного українця госпіталізували з підозрою на коронавірус у Чернівцях. В ОДА повідомили, що чоловік, якого забрали в лікарню, нещодавно повернувся з іншої країни, у нього є всі симптоми ГРВІ.

       

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      Теги: Новини України Нафта Війна на Донбасі Обвал цін на нафту Випуск новин
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