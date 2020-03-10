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      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17
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      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17

      Выпуск новостей за 12:00: Рекордное падение цен на нефть. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 12:00 – произошло наибольшее падение цен на нефть за последние 10 лет. Вчерашний день инвесторы окрестили "черным понедельником". Они зафиксировали снижение фондового индекса крупных нефтяных корпораций на 7%. На передовой не прекращаются обстрелы. Российские наемники, пренебрегая международным гуманитарным правом, прибегли к коварных методам.

      Также в выпуске

      Италию закрыли на карантин, в стране усиливают меры борьбы с коронавирусом. Не будут работать даже горнолыжные курорты, запрещены любые публичные собрания.

      В Украину не пропустили члена российской партии "Единая Россия". Имя и фамилию украинские пограничники не сообщают. Известно, что у него есть награда от российских властей "За возвращение Крыма".

      Соединенные Штаты начали выводить войска из Афганистана. Такое решение американское руководство приняло в рамках мирового соглашения с радикальным движением "Талибан".

      Еще одного украинца госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновцах. В ОГА сообщили, что мужчина, которого забрали в больницу, недавно вернулся из другой страны, у него есть все симптомы ОРВИ. 

       

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      Теги: Новости Украины Обвал цен на нефть нефть Война на Донбассе Выпуск новостей
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