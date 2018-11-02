Випуск новин за 12:00: Річниця Батуринської трагедії. Інспектори з паркування у Львові

У випуску новин за 2 листопада станом на 12:00 – сьогодні виповнюється 310 років з дня Батуринської трагедії. У Львові почали працювати інспектори з паркування.

Також у випуску: У порту Маріуполя арештували 3000 тонн металу з Алчевського комбінату, захопленого бойовиками. На фронті один український військовий загинув, ще двоє – поранені. В Україні та Росії заборонили прокат голлівудського бойовика "Мисливець-вбивця". У Києві авто на шаленій швидкості влетіло в поліцейський пост.