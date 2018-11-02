Випуск новин за 12:00: Річниця Батуринської трагедії. Інспектори з паркування у Львові
У випуску новин за 2 листопада станом на 12:00 – сьогодні виповнюється 310 років з дня Батуринської трагедії. У Львові почали працювати інспектори з паркування.
Також у випуску:
У порту Маріуполя арештували 3000 тонн металу з Алчевського комбінату, захопленого бойовиками.
На фронті один український військовий загинув, ще двоє – поранені.
В Україні та Росії заборонили прокат голлівудського бойовика "Мисливець-вбивця".
У Києві авто на шаленій швидкості влетіло в поліцейський пост.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі