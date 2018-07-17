Випуск новин за 12:00: Штовханина під САП. Четверті роковини трагедії рейсу МН-17

У випуску новин за 17 липня станом на 12:00 – прихильники і противники Назара Холодницького зібралися під САП і почубилися між собою. Для декого все закінчилося лікарнею. Сьогодні 4-ті роковини трагедії рейсу МН-17. Вона забрала 298 життів, серед яких 80 – діти. Але жодних винуватців на лаві підсудних, жодних кінцевих результатів слідства, лише політичні заяви.

Також у випуску: Як світ відреагував на зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. У Кривому Розі стався вибух у житловому будинку. Троє людей постраждали, ще 40 – евакуювали. До Запоріжжя сьогодні мають доправити тіло загиблого на турецькому курорті українця.