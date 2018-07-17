Выпуск новостей за 12:00: Толкотня под САП. Четвертая годовщина трагедии рейса МН-17

В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 12:00 – сторонники и противники Назара Холодницкого собрались под САП и подрались между собой. Для некоторых все закончилось больницей. Сегодня 4-я годовщина трагедии рейса МН-17. Она унесла 298 жизней, среди которых 80 – дети. Однако ни одного виновника на скамье подсудимых, никаких конечных результатов следствия, лишь политические заявления.

Также в выпуске: Как мир отреагировал на встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. В Кривом Роге произошел взрыв в жилом доме. Трое человек пострадали, еще 40 – эвакуировали. В Запорожье сегодня должны доставить тело погибшего на турецком курорте украинца.