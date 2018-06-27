Випуск новин за 12:00: Ситуація на фронті. Акція під посольством Росії

У випуску новин за 27 червня станом на 12:00 – проросійські бойовики 30 разів стріляли по українських позиціях, один військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Під посольством Росії у Києві зібралися активісти і колишні кримські бранці, вони вимагають розслідувати справи викрадених в Криму громадян України після анексії півострова.

Також у випуску: Шестеро українських моряків, яких підозрювали в контрабанді цигарок у Греції, повернулися додому. На Буковині нагородили прикордонника, який тиждень тому стріляв по контрабандистах. Українці пишуть листи правоохоронним органам Росії із вимогою звільнити наших політв'язнів.