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Випуск новин за 12:00: Ситуація на фронті. Акція під посольством Росії

Випуск новин 33 Читать новость на русском

У випуску новин за 27 червня станом на 12:00 – проросійські бойовики 30 разів стріляли по українських позиціях, один військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Під посольством Росії у Києві зібралися активісти і колишні кримські бранці, вони вимагають розслідувати справи викрадених в Криму громадян України після анексії півострова.

Також у випуску:

Шестеро українських моряків, яких підозрювали в контрабанді цигарок у Греції, повернулися додому.

На Буковині нагородили прикордонника, який тиждень тому стріляв по контрабандистах.

Українці пишуть листи правоохоронним органам Росії із вимогою звільнити наших політв'язнів.

 

Теги: Україна – Росія Анексія Криму Війна на Донбасі Випуск новин
Джерело: 24 канал
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