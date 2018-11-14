13:47
14 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Диктаторські замашки Рогозіна. Ілюзії Навального
      Вєсті Кремля
      22:36, 13 листопада
      Вєсті.UA. Українці заздрять Луценку. Політичні амбіції "євробляхерів"
      Вєсті.UA
      20:02, 13 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 12:00: Смертельна пожежа у Запоріжжі. Акція протесту біля Кабміну

      Випуск новин 144 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 листопада станом на 9:00 – внаслідок масштабної пожежі на Запоріжжі померло троє дітей, які отруїлись чадним газом. Їх мати пішла на заробітки, залишивши дітей самих вдома з увімкненим обігрівачем. На Черкащині оголосили надзвичайний стан, через відсутність опалення. Під Кабміном на знак протесту городяни палили шини та перекривали в'їзди до міста.

      Також у випуску:

      Найбільша у Каліфорнії пожежа, яка не вщухала декілька днів, забрала життя понад 50 людей.

      Ізраїль та палестинські бойовики уклали перемир'я.

      Через перший сніг у Києві правий берег стоїть у заторах.

      У Туреччині поліцейський із Дніпра переміг на світових змаганнях з тріатлону.

       

      Теги: Новини України Пожежа Випуск новин Новини Запоріжжя протести Новини Черкас опалювальний сезон Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Випуск новин 1 грудня станом на 12:00
       1 грудня 2015 , 12:27
      Випуск новин за 15:00: Порушення на виборах. Конфіскований дрон
      18 грудня 2016 , 15:43
      Випуск новин за 18:00: Психологія убивць. Річниця жахливої ДТП у Харкові
       18 жовтня , 18:35
      Випуск новин за 20:00: Вшанування пам'яті жертв ДТП у Харкові. Фермерські ринки в Америці
       18 жовтня , 21:04
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук