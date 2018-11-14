Випуск новин за 12:00: Смертельна пожежа у Запоріжжі. Акція протесту біля Кабміну
У випуску новин за 14 листопада станом на 9:00 – внаслідок масштабної пожежі на Запоріжжі померло троє дітей, які отруїлись чадним газом. Їх мати пішла на заробітки, залишивши дітей самих вдома з увімкненим обігрівачем. На Черкащині оголосили надзвичайний стан, через відсутність опалення. Під Кабміном на знак протесту городяни палили шини та перекривали в'їзди до міста.
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Джерело: 24 канал
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