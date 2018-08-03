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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 12:00: Справа вбивства "Сармата". Подробиці загибелі військового у Харкові

Випуск новин 37 Читать новость на русском

У випуску новин за 3 серпня станом на 12:00 – у Бердянську суд призначив 60 діб арешт підозрюваному у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат". Стали відомі обставини убивства військового у Харкові, якого напередодні знайшли в колодязі на території військової частини.

Також у випуску:

У місті Рожище Волинської області у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, під час моніторингового візиту у 10 вихованців виявили сліди побиття та крові на одягу. Ще 3 дітей заявили про сексуальні домагання зі сторони керівництва установи.

Скільки за проїзд у громадському транспорті платять у Києві та Варшаві.

Ситуація на фронті. 

Теги: Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Випуск новин Новини Харкова Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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