Випуск новин за 12:00: Справа вбивства "Сармата". Подробиці загибелі військового у Харкові
У випуску новин за 3 серпня станом на 12:00 – у Бердянську суд призначив 60 діб арешт підозрюваному у вбивстві ветерана АТО Віталія Олешка на позивний "Сармат". Стали відомі обставини убивства військового у Харкові, якого напередодні знайшли в колодязі на території військової частини.
Також у випуску:
У місті Рожище Волинської області у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, під час моніторингового візиту у 10 вихованців виявили сліди побиття та крові на одягу. Ще 3 дітей заявили про сексуальні домагання зі сторони керівництва установи.
Скільки за проїзд у громадському транспорті платять у Києві та Варшаві.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
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