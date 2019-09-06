Випуск новин за 12:00: Страшна ДТП на Львівщині. Вілкулу та Колєснікову оголосили підозру

У випуску новин за 6 вересня станом на 12:00 – у ДТП на трасі Київ – Чоп зіштовхнулися дві автівки, врезультаті страшної аварії загинула 35-річна жінка. Колишнім нардепам від "Опоблоку" Олександру Вілкулу та Дмитрові Колєснікову оголосили про підозри у скоєнні злочинів.

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У центрі Києва 5 вересня зібралась майже тисяча людей. Вони заявили, що хочуть обміну полоненими, але не шляхом звільнення Цемаха. Адже той є важливим свідком збройної агресії Росії.

Щонайменше п'ятеро людей загинули від урагану "Доріан" у США. Один чоловік помер від серцевого нападу, коли намагався дістати з води човен, аби його не знищило ураганом. Стихія нині вирує у штаті Північна Кароліна.

За минулу добу від обстрілів російських найманців знову загинув один із наших захисників, ще один отримав поранення.

Петро Порошенко знову не прийшов на допит у Державному бюро розслідувань. 5-го президента мали допитати про ймовірне втручання у діяльність Окружного адмінсуду у справі щодо націоналізації "Приватбанку".