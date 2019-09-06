Выпуск новостей за 12: 00: Страшное ДТП на Львовщине. Вилкулу и Колесникову объявили подозрение

В выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 12:00 – в ДТП на трассе Киев – Чоп столкнулись две машины, в результате страшной аварии погибла 35-летняя женщина. Бывшим нардепам от "Оппоблока" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили о подозрениях в совершении преступлений.

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В центре Киева 5 сентября собралась почти тысяча человек. Они заявили, что хотят обмена пленными, но не путем освобождения Цемаха. Ведь он является важным свидетелем вооруженной агрессии России.

По меньшей мере пять человек погибли от урагана "Дориан" в США. Один мужчина умер от сердечного приступа, когда пытался достать из воды лодку, чтобы ее не уничтожило ураганом. Стихия сейчас бушует в штате Северная Каролина.

За минувшие сутки от обстрелов российских наемников снова погиб один из наших защитников, еще один получил ранения.

Петр Порошенко снова не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. 5-го президента должны были допросить о вероятном вмешательстве в деятельность Окружного админсуда по делу о национализации "Приватбанка".