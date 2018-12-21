Випуск новин за 12:00: "Суд" над моряком. Ремонт водогону в Торецьку

У випуску новин за 21 грудня станом на 12:00 – окупаційний "суд" Криму лишив під вартою ще одного полоненого моряка Віктора Безпальченка до 24 січня 2019 року. У прифронтовому Торецьку розпочали ремонтувати водогін, місто вже майже тиждень потерпає без води.

Також у випуску: Під Києвом перевернувся маршрутний автобус з 30 пасажирами, восьмеро людей отримали травми. Вісім разів ворог обстрілював позиції ЗСУ, у тому числі із забороненого озброєння; одного українського військового поранено. У Чехії на шахті вибухнув метан, внаслідок чого щонайменше п'ятеро гірників загинуло, ще вісім вважаються зниклими безвісти.