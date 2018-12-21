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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Випуск новин за 12:00: "Суд" над моряком. Ремонт водогону в Торецьку

      Випуск новин 62 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 грудня станом на 12:00 – окупаційний "суд" Криму лишив під вартою ще одного полоненого моряка Віктора Безпальченка до 24 січня 2019 року. У прифронтовому Торецьку розпочали ремонтувати водогін, місто вже майже тиждень потерпає без води.

      Також у випуску:

      Під Києвом перевернувся маршрутний автобус з 30 пасажирами, восьмеро людей отримали травми.

      Вісім разів ворог обстрілював позиції ЗСУ, у тому числі із забороненого озброєння; одного українського військового поранено.

      У Чехії на шахті вибухнув метан, внаслідок чого щонайменше п'ятеро гірників загинуло, ще вісім вважаються зниклими безвісти.

      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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