Випуск новин за 12:00: Суд над полоненими моряками. Допит Гриценка в СБУ

У випуску новин за 15 січня станом на 12:00 – ФСБ вимагає продовжити термін тримання від вартою для військовополонених до 26 квітня. Для розгляду справи наших військових розподілили на 6 груп по 4 людини. Анатолія Гриценка викликали на допит в СБУ в якості свідка. Сам Гриценко вже встиг заявити, що це не просто виклик, а спроба тиску на нього і вважає, начебто його викликали за іншої справи.

Також у випуску: У прифронтовому Торецьку відновили водопостачання. ідер "Автоєвросили" Олег Ярошевич заявив, що збирається в президенти. Жертв вибуху в житловому будинку в російському місті Шахти вже двоє, доля ще трьох людей досі невідома. У Польщі вшановують пам'ять мера Гданська Павла Адамовича.