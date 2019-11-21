Випуск новин за 12:00: Суд у Гаазькому трибуналі. Зустріч захоплених Росією кораблів

У випуску новин за 21 листопада станом на 12:00 – сьогодні Гаазький арбітражний трибунал вперше розгляне по суті справу щодо незаконного захоплення наших кораблів і моряків росіянами. Росія повернула захоплені кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу. Як в Очакові зустрічали українські судна – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Також у випуску: Депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов у 90-х роках відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої. Попри зменшення кількості атак на передовій, їх інтенсивність тільки посилюється: сім військових ЗСУ зазнали поранень. Південну Каліфорнію засипало кількома сантиметрами снігу. Опади накрили гірські регіони штату поблизу Лос-Анджелеса. Єдина політична партія без працівників: в "Слузі народу" немає жодної офіційно оформленої у штаті людини.