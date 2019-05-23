Випуск новин за 12:00: Указ про розпуск Верховної Ради. День Героїв в Україні
У випуску новин за 23 травня станом на 12:00 – вибори до парламенту відбудуться 21 липня. Указ про розпуск Ради офіційно оприлюднили в "Урядовому кур'єрі" . Свято на честь українських вояків — передусім воїнів ОУН-УПА, Морської піхоти, а також героїв Небесної сотні та сучасної російсько-української війни. Свято відродили за часів незалежності, вперше День Героїв відзначили у 1943 років.
Також у випуску:
У ЗСУ новий головнокомандувач – начальник Генштабу Руслан Хомчак.
Про місце знаходження вісьмох українських військових, які вчора опинились у полоні бойовиків – досі нічого не відомо.
Один військовий поранений на передовій.
Джерело: 24 канал
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