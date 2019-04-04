Випуск новин за 12:00: Вирок РФ для Дудки та Бессараба. Відтермінування Brexit

У випуску новин за 4 березня станом на 12:00 – в окупованому Севастополі "суд" оголосив вирок політв'язням Володимиру Дудці та Олексію Бессарабову, що проходять за справою так званих "українських диверсантів". Нижня палата британського парламенту проголосувала за законопроект, який зобов'язує уряд попросити у Євросоюзу знову відтермінувати Brexit.

Також у випуску: Центральна виборча комісія завершила опрацювання результатів виборів президента України 31 березня 2019 року, підрахувавши 100% голосів виборців. Президент України Петро Порошенко відповів згодою на ультиматум кандидата у президенти Володимира Зеленського про дебати на стадіоні НСК "Олімпійський". Експерти пропонують розробити закон про президентські повноваження. Проросійські бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Сході України.

Джерело: 24 канал