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      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 12:00: Вистава за мотивами п'єси Сенцова. Доля військовополонених моряків

      Випуск новин 64 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 листопада станом на 10:00 – у Києві відбувся допрем'єрний показ вистави за мотивами п'єси українського режисера та політв'язня Кремля Олега Сенцова. 15 українських військовополонених моряків перебуватимуть під арештом до 25 січня 2019 року, такий запобіжний захід обрав псевдосуд в окупованому Сімферополі.

      Також у випуску: 

      Українські військовополонені моряки будуть перебувати за ґратами до 25 січня 2019 року.

      28 листопада у Міністерстві оборони роз'яснять усі нюанси введення воєнного стану.

      Теги: Українці в полоні РФ Олег Сенцов Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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