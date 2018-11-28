Випуск новин за 12:00: Вистава за мотивами п'єси Сенцова. Доля військовополонених моряків

У випуску новин за 28 листопада станом на 10:00 – у Києві відбувся допрем'єрний показ вистави за мотивами п'єси українського режисера та політв'язня Кремля Олега Сенцова. 15 українських військовополонених моряків перебуватимуть під арештом до 25 січня 2019 року, такий запобіжний захід обрав псевдосуд в окупованому Сімферополі.

Також у випуску: Українські військовополонені моряки будуть перебувати за ґратами до 25 січня 2019 року. 28 листопада у Міністерстві оборони роз'яснять усі нюанси введення воєнного стану.