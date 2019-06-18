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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      Випуск новин за 12:00: Загибель розвідника на Донбасі. Зеленський прибув до Берліну

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 червня станом на 12:00 – на передовій під час виконання одного з бойових завдань загинув командир розвідки 42-го окремого мотопіхотного батальйону Павло Тихонов. Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Берліну. Спершу у нього запланована зустріч з главою німецького парламенту Вольфгангом Шойбле, а потім – з канцлеркою Ангелою Меркель.

      Також у випуску:

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      Новий тимчасовий представник США в Україні Вільям Тейлор приїхав до Києва.

      У Дніпрі пасажир трамвая ударив камнем по голові кондуктору.

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      Теги: Випуск новин Жертви Війна на Донбасі Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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