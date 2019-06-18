Випуск новин за 12:00: Загибель розвідника на Донбасі. Зеленський прибув до Берліну

У випуску новин за 18 червня станом на 12:00 – на передовій під час виконання одного з бойових завдань загинув командир розвідки 42-го окремого мотопіхотного батальйону Павло Тихонов. Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Берліну. Спершу у нього запланована зустріч з главою німецького парламенту Вольфгангом Шойбле, а потім – з канцлеркою Ангелою Меркель.

Також у випуску: Дівчинку, що зникла напередодні на Вінничині, знайшли на Київщині. Новий тимчасовий представник США в Україні Вільям Тейлор приїхав до Києва. У Дніпрі пасажир трамвая ударив камнем по голові кондуктору.

Джерело: 24 канал