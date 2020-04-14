Випуск новин за 12:00: Закриття ринків в Україні. Пожежа на сміттєзвалищі в Кропивницькому

У випуску новин за 14 квітня станом на 12:00 – в Україні знову закривають всі ринки. За словами Віктора Ляшка, дозвіл на роботу запровадили, щоб українці у невеликих містах та селах мали доступ до дешевших продуктів. Проте на деяких ринках виявили ряд порушень та зловживань. Протягом доби в Кропивницькому палає міське сміттєзвалище. Площа пожежі становить 5 тисяч квадратних метрів.

Також у випуску: В Україні збільшилась кількість видужалих від коронавірусу. Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріли на Донбасі. Всі так чи інакше помремо: у Росії єпископ закликав ходити у храми і не боятися вірусу. Берні Сандерс підтримав кандидатуру Джо Байдена на президентських перегонах у США.