Випуск новин за 12:00: Закриття ринків в Україні. Пожежа на сміттєзвалищі в Кропивницькому
У випуску новин за 14 квітня станом на 12:00 – в Україні знову закривають всі ринки. За словами Віктора Ляшка, дозвіл на роботу запровадили, щоб українці у невеликих містах та селах мали доступ до дешевших продуктів. Проте на деяких ринках виявили ряд порушень та зловживань. Протягом доби в Кропивницькому палає міське сміттєзвалище. Площа пожежі становить 5 тисяч квадратних метрів.
Також у випуску:
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Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріли на Донбасі.
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