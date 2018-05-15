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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Випуск новин за 12:00: Затримання керівника "РИА-Новости". Зустріч лідерів обох Корей

Випуск новин 83 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 травня станом на 12:00 – СБУ затримала керівника "РИА-Новости Украина" Кирила Вишинського за ознаками державної зради. КНДР та Південна Корея погодили зустріч на високому рівні. Вона відбудеться завтра у прикордонному селі Пханмунджом, де наприкінці квітня відбувся історичний саміт лідерів обох Корей.

Також у випуску:

В усіх містах країни стартувала всеукраїнська акція на підтримку виборчої реформи.

Доба на фронті минула без втрат.

В окупованому Криму судитимуть українського політв'язня Володимира Балуха. 

Постраждалих у ДТП в Білорусі дітей не можуть перевезти в Україну через стан здоров'я. 

Теги: ЗМІ Випуск новин Південна Корея КНДР
Джерело: 24 Канал
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