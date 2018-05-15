Випуск новин за 12:00: Затримання керівника "РИА-Новости". Зустріч лідерів обох Корей
У випуску новин за 15 травня станом на 12:00 – СБУ затримала керівника "РИА-Новости Украина" Кирила Вишинського за ознаками державної зради. КНДР та Південна Корея погодили зустріч на високому рівні. Вона відбудеться завтра у прикордонному селі Пханмунджом, де наприкінці квітня відбувся історичний саміт лідерів обох Корей.
Також у випуску:
В усіх містах країни стартувала всеукраїнська акція на підтримку виборчої реформи.
Доба на фронті минула без втрат.
В окупованому Криму судитимуть українського політв'язня Володимира Балуха.
Постраждалих у ДТП в Білорусі дітей не можуть перевезти в Україну через стан здоров'я.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі