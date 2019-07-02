Випуск новин за 12:00: Зеленський прибув до Канади. Вибух гранати на Дніпропетровщині

У випуску новин за 2 липня станом на 12:00 – Володимир Зеленський прибув до Канади з офіційним візитом – там стартує міжнародна конференція з підтримки реформ в Україні. Шестеро дітей постраждали на Дніпропетровщині через вибух гранати.

Також у випуску: Стрічка "Гуцулка Ксеня" отримала гран-прі Японського кінофестивалю в Атамі. У дитячому таборі на Миколаївщині масово отруїлися діти. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов майже по всій території України. Прогнозують дощі, місцями сильні грози та шквальний вітер, окрім південних областей. Проросійські бойовики продовжили гатити по околицях містечка Водяне, де напередодні загинули двоє медиків, які намагались евакуювати пораненого.

Джерело: 24 канал