Випуск новин за 12:00: Зеленський скасував парад. Свіжі рейтинги

У випуску новин за 10 липня станом на 12:00 – президент Володимир Зеленський цьогоріч скасував військовий парад на День Незалежності. Заощаджені на проведенні урочистостей кошти президент планує віддати військовим у вигляді премій. Шість політичних партій мають шанс потрапити до Верховної Ради. Про це свідчить свіже опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Прем'єр Володимир Гройсман наголосив, що парад на День Незалежності таки варто провести. І доручив Міністерству фінансів та Міністерству оборони забезпечити фінансування параду не шляхом соціальних виплат, а з інших джерел.

Гаряча доба на передовій. Аж дев'ятеро військових отримали поранення і бойові травми. Російські найманці 27 разів відкривали вогонь по наших позиціях.