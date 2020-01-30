Випуск новин за 12:00: Знеструмлення в містах України. Повернення туристів з Китаю

У випуску новин за 30 січня станом на 12:00 – в Україні через негоду знеструмлено 397 населених пунктів у 8 областях. Причина – сильні опади та пориви вітру. Авіакомпанія МАУ здійснить два рейси за українськими громадянами в Китай внаслідок спалаху коронавірусу в країні.

Також у випуску: Кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Китаї зменшується. Про це повідомляє національна комісія охорони здоров'я країни. Невідомий спалив авто журналістки видання "Радіо свобода" у Львові. Бойовики невпинно гатять по українських позиціях із заборонених у Мінську мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Найгарячіше неподалік Оріхового та Новотошківського.