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      КОРОНАВІРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ ПАРЄ
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      Випуск новин за 12:00: Знеструмлення в містах України. Повернення туристів з Китаю

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 січня станом на 12:00 – в Україні через негоду знеструмлено 397 населених пунктів у 8 областях. Причина – сильні опади та пориви вітру. Авіакомпанія МАУ здійснить два рейси за українськими громадянами в Китай внаслідок спалаху коронавірусу в країні.

      Також у  випуску:

      Кількість нових випадків захворювання на коронавірус у Китаї зменшується. Про це повідомляє національна комісія охорони здоров'я країни.

      Невідомий спалив авто журналістки видання "Радіо свобода" у Львові. 

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      Теги: Китай Випуск новин Електроенергія
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