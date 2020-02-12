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      Випуск новин за 12:00: Зустріч міністрів у Брюсселі. Нові смерті від ускладнень грипу

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 лютого станом на 12:00 – міністри оборони країн НАТО зібралися сьогодні у Брюсселі. Запросили на зустріч й очільника нашого відомства, хоча Україна не є членом Альянсу. У Запоріжжі зафіксували ще два смертельні випадки від ускладнень грипу. Померла 69-річна жінка та 15-річна дівчина.

      Також у випуску:

      Карпати вперше за цю зиму засипало метровим шаром снігу. Циклон приніс у гори сильні опади та пориви вітру. За дві доби подекуди намело 130 сантиметрів снігу.

      Сьогодні у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи обговорять обмін утримуваними та нові ділянки розведення сил на Донбасі. 

      Вперше за 12 років у Багдаді випав сніг. Востаннє жителі іракської столиці бачили зиму ще у 2008 році. 

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      Теги: Випуск новин Бельгія Жертви Новини Запоріжжя
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