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      Выпуск новостей за 12:00: Встреча министров в Брюсселе. Новые смерти от осложнений гриппа

      Выпуск новостей 31 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 12:00 – министры обороны стран НАТО собрались сегодня в Брюсселе. Пригласили на встречу и главу нашего ведомства, хотя Украина не является членом Альянса. В Запорожье зафиксировали еще два смертельных случая от осложнений гриппа. Умерла 69-летняя женщина и 15-летняя девушка.

      Также в выпуске:

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      Впервые за 12 лет в Багдаде выпал снег. Последний раз жители иракской столицы видели зиму еще в 2008 году.

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      Теги: Новости Запорожья Жертвы Бельгия Выпуск новостей
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