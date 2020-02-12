Выпуск новостей за 12:00: Встреча министров в Брюсселе. Новые смерти от осложнений гриппа

В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 12:00 – министры обороны стран НАТО собрались сегодня в Брюсселе. Пригласили на встречу и главу нашего ведомства, хотя Украина не является членом Альянса. В Запорожье зафиксировали еще два смертельных случая от осложнений гриппа. Умерла 69-летняя женщина и 15-летняя девушка.

Также в выпуске: Карпаты впервые за эту зиму засыпало метровым слоем снега. Циклон принес в горы сильные осадки и порывы ветра. За двое суток местами намело 130 сантиметров снега. Сегодня в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы обсудят обмен удерживаемыми и новые участки разведения сил на Донбассе. Впервые за 12 лет в Багдаде выпал снег. Последний раз жители иракской столицы видели зиму еще в 2008 году.