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      СЕРГІЙ ТІГІПКО КОРОНАВІРУС 2020 АНЕКСІЯ КРИМУ НОВІ САНЖАРИ
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      Випуск новин за 12:00: Зустріч ТКГ у Мінську. Стан людей у Нових Санжарах

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 лютого станом на 12:00 – нові ділянки розведення, загострення ситуації на фронтіі та деталі нового обміну. Про це сьогодні знову говорять у Мінську. Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповыла, що ні в кого в обсервації у Нових Санжарах не виявили новий коронавірус.

      Також у випуску:

      У Києві відбулася довгоочікувана прем'єра фільму "Черкаси" про долю однойменного тральщика ВМС України та його екіпажу під час анексії Криму.

      У Полтаві сьогодні обирають запобіжний захід трьом учасникам протесту в Нових Санжарах.

      У Сполучених Штатах почали тестувати на людях препарат від коронавірусу.

      Призначення Тігіпка прем'єром відбудеться найближчим часом, – ЗМІ
      сьогодні
      Теги: Нові Санжари Випуск новин Мінські домовленості
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