Випуск новин за 12:00: Зустріч ТКГ у Мінську. Стан людей у Нових Санжарах
У випуску новин за 26 лютого станом на 12:00 – нові ділянки розведення, загострення ситуації на фронтіі та деталі нового обміну. Про це сьогодні знову говорять у Мінську. Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповыла, що ні в кого в обсервації у Нових Санжарах не виявили новий коронавірус.
Також у випуску:
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У Полтаві сьогодні обирають запобіжний захід трьом учасникам протесту в Нових Санжарах.
У Сполучених Штатах почали тестувати на людях препарат від коронавірусу.
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