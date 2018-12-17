Випуск новин за 12:00: Звернення Парубія до Вселенського патріарха. Катастрофа літака СУ-27

У випуску новин за 17 грудня станом на 12:00 – під час пленарного засідання ВР спікер Ради Андрій Парубій запросив Вселенського патріарха Варфоломія приїхати до України та виступити перед депутатами у парламенті. Голландське авіаційне видання опублікувало перші фото після падіння літака СУ-27, який розбився 15 грудня під час військових навчань на Житомирщині.

Також у випуску: Митрополит Вінницький і Барський Симеон повідомив про приєднання до помісної церкви. У Фастові поховають другого загиблого від вибуху у багатоповерхівці. В ДТП на Львівщині загинули троє військовослужбовців. Впродовж останніх двох років в Україні сталося 55 нападів на активістів.