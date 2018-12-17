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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 12:00: Звернення Парубія до Вселенського патріарха. Катастрофа літака СУ-27

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 грудня станом на 12:00 – під час пленарного засідання ВР спікер Ради Андрій Парубій запросив Вселенського патріарха Варфоломія приїхати до України та виступити перед депутатами у парламенті. Голландське авіаційне видання опублікувало перші фото після падіння літака СУ-27, який розбився 15 грудня під час військових навчань на Житомирщині.

      Також у випуску: 

      Митрополит Вінницький і Барський Симеон повідомив про приєднання до помісної церкви.

      У Фастові поховають другого загиблого від вибуху у багатоповерхівці.

      В ДТП на Львівщині загинули троє військовослужбовців.

      Впродовж останніх двох років в Україні сталося 55 нападів на активістів.

      Теги: Релігія Випуск новин Андрій Парубій Впав літак Су-27 Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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