Выпуск новостей за 12:00: Обращение Парубия к Вселенскому патриарху. Катастрофа самолета СУ-27
В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 12:00 – во время пленарного заседания ВР спикер Рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея приехать в Украину и выступить перед депутатами в парламенте. Голландское авиационное издание опубликовало первые фото после падения самолета СУ-27, который разбился 15 декабря во время военных учений на Житомирщине.
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Источник: 24 канал
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