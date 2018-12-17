Выпуск новостей за 12:00: Обращение Парубия к Вселенскому патриарху. Катастрофа самолета СУ-27

В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 12:00 – во время пленарного заседания ВР спикер Рады Андрей Парубий пригласил Вселенского патриарха Варфоломея приехать в Украину и выступить перед депутатами в парламенте. Голландское авиационное издание опубликовало первые фото после падения самолета СУ-27, который разбился 15 декабря во время военных учений на Житомирщине.

Также в выпуске: Митрополит Винницкий и Барский Симеон сообщил о присоединении к поместной церкви. В Фастове похоронят второго погибшего от взрыва в многоэтажке. В ДТП на Львовщине погибли трое военнослужащих. В течение последних двух лет в Украине произошло 55 нападений на активистов.