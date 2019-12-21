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      Випуск новин за 13:00: Аномальне тепло в Україні. Корпоратив "слуг народу"

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 грудня станом на 13:00 – у Львові через аномально теплу погоду зацвіли дерева. Здивовані містяни вже діляться світлинами зелених яблунь, ліщин та навіть калини в соціальних мережах. Президентська партія "Слуга народу" віщдгуляла новорічний корпоратив. Святкувала найбільша фракція у ресторані конгресно-виставкового центру "Парковий", де зазвичай відбуваються їхні засідання.

      Також у випуску:

      У Києві сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці. В результаті, двоє загиблих та четверо постраждалих, серед них – троє дітей.

      В Одесі після пожежі в коледжі звільнили керівництво ДСНС.

      Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США. Документ зобов'язує адміністрацію ввести санкції щодо російських газопроводів "Північний потік – 2" та "Турецький потік".

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      Теги: Випуск новин Слуга народу
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