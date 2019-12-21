Випуск новин за 13:00: Аномальне тепло в Україні. Корпоратив "слуг народу"

У випуску новин за 21 грудня станом на 13:00 – у Львові через аномально теплу погоду зацвіли дерева. Здивовані містяни вже діляться світлинами зелених яблунь, ліщин та навіть калини в соціальних мережах. Президентська партія "Слуга народу" віщдгуляла новорічний корпоратив. Святкувала найбільша фракція у ресторані конгресно-виставкового центру "Парковий", де зазвичай відбуваються їхні засідання.

Також у випуску: У Києві сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці. В результаті, двоє загиблих та четверо постраждалих, серед них – троє дітей. В Одесі після пожежі в коледжі звільнили керівництво ДСНС. Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США. Документ зобов'язує адміністрацію ввести санкції щодо російських газопроводів "Північний потік – 2" та "Турецький потік".