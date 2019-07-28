Випуск новин за 13:00: Атаки російських хакерів. Цирк без тварин

У випуску новин за 28 липня станом на 13:00 – журналісти Bellingcat , які вивчають роботу російських спецслужб, заявили про атаки хакерів, підконтрольних Кремлю. Зоозахисники розпочали масштабну кампанію за те, щоб заборонити використання звірів у всіх шоу в країні. Навіть розробили законопроект, який це врегулює.

Також у випуску: ЦВК визнала неправомірним перерахунок голосів на 69 окрузі, де виграє Віктор Балога. На акції "За чесні вибори" у Москві силовики жорстко розправлялися з мітингувальниками. Масштабна повінь в Індії забрала життя вже 200 людей, в зоні лиха перебувають майже 10 мільйонів осіб. Лас-Вегас потерпає від нашестя сарани: комахи заполонили вулиці, магазини, готелі і казино.

Джерело: 24 канал