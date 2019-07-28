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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      Випуск новин за 13:00: Атаки російських хакерів. Цирк без тварин

      Випуск новин 53 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 липня станом на 13:00 – журналісти Bellingcat , які вивчають роботу російських спецслужб, заявили про атаки хакерів, підконтрольних Кремлю. Зоозахисники розпочали масштабну кампанію за те, щоб заборонити використання звірів у всіх шоу в країні. Навіть розробили законопроект, який це врегулює.

      Також у випуску: 

      ЦВК визнала неправомірним перерахунок голосів на 69 окрузі, де виграє Віктор Балога.

      На акції "За чесні вибори" у Москві силовики жорстко розправлялися з мітингувальниками.

      Масштабна повінь в Індії забрала життя вже 200 людей, в зоні лиха перебувають майже 10 мільйонів осіб.

      Лас-Вегас потерпає від нашестя сарани: комахи заполонили вулиці, магазини, готелі і казино. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Росії Випуск новин Світ тварин
      Джерело: 24 канал
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