Випуск новин за 13:00: Атаки російських хакерів. Цирк без тварин
У випуску новин за 28 липня станом на 13:00 – журналісти Bellingcat , які вивчають роботу російських спецслужб, заявили про атаки хакерів, підконтрольних Кремлю. Зоозахисники розпочали масштабну кампанію за те, щоб заборонити використання звірів у всіх шоу в країні. Навіть розробили законопроект, який це врегулює.
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Джерело: 24 канал
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