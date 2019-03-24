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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Випуск новин за 13:00: Аварія лайнера у Норвегії. Циклон "Ідай" в Африці

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 березня станом на 13:00 – круїзний лайнер, що зазнав аварії під час шторму у Норвезькому морі, відновив рух. Країни південно-східної Африки досі оговтуються від одного з найпотужніших тропічних штормів, що сколихнув узбережжя континенту тиждень тому. Смертоносний циклон "Ідай" убив вже понад 700 людей.

      Також у випуску:

      У Києві під посольство Російської Федерації люди вийшли на акцію підтримки Павла Гриба та інших політв'язнів України в Росії.

      На Донбасі нарешті зменшилась кількість обстрілів. За минулу добу ворог тільки тричі порушив режим припинення вогню.

      США засудили вирок політв'язню Павлу Грибу і вимагають скасувати його.

      На Черкащині діти з інвалідністю вчаться гончарної справи.

       

       

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      Теги: Випуск новин Норвегія Надзвичайний стан
      Джерело: 24 канал
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