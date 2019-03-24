Випуск новин за 13:00: Аварія лайнера у Норвегії. Циклон "Ідай" в Африці

У випуску новин за 24 березня станом на 13:00 – круїзний лайнер, що зазнав аварії під час шторму у Норвезькому морі, відновив рух. Країни південно-східної Африки досі оговтуються від одного з найпотужніших тропічних штормів, що сколихнув узбережжя континенту тиждень тому. Смертоносний циклон "Ідай" убив вже понад 700 людей.

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США засудили вирок політв'язню Павлу Грибу і вимагають скасувати його.

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