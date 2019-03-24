Выпуск новостей за 13:00: Авария лайнера в Норвегии. Циклон "Идай" в Африке

В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 13:00 – круизный лайнер, который потерпел крушение во время шторма в Норвежском море, возобновил движение. Страны юго-восточной Африки до сих пор приходят в себя от одного из самых мощных тропических штормов, который всколыхнул побережья континента неделю назад. Смертоносный циклон "Идай" убил уже более 700 человек.

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